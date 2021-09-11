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Происшествия

Полицейские задержали двух крымчан за незаконное выращивание конопли

14:13 суббота, 11 сентября 2021

Два крымчанина стали фигурантами уголовных дел за незаконное выращивание и хранение наркотиков.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, задержаны жители Бахчисарая и Сакского района.

«В ходе обыска одного из домовладений в Бахчисарае на территории приусадебного участка и в помещении хозяйственной постройки обнаружено и изъято около 50 произрастающих растений с признаками культивирования. Кроме того, в доме обнаружено сухое измельченное растительное вещество общей массой более 190 грамм», – говорится в сообщении.

Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила, что растения являются коноплей, а высушенное вещество – это наркотическое средство каннабис. 64-летний мужчина рассказал полицейским, что выращивал и хранил коноплю с целью личного употребления, свою вину в совершении указанных преступлений он признал.

В Сакском районе дома у 39-летнего местного жителя полицейские обнаружили более 30 культивируемых кустов конопли. Высота каждого куста около полутора-двух метров. Хозяин домовладения осуществлял уход за саженцами, рыхлил и поливал почву.

«В доме оперативники нашли еще полтора килограмма высушенных частей растений со специфическим запахом. Растения и высушенные их части изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой подтверждено, что вещества являются наркотическим средством», – добавили в МВД.

В отношении обоих мужчин возбуждены дела по части 1 статьи 231 УК РФ – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства и части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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