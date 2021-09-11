Крымский селянин вырастил «деревья» конопли

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В Сакском районе Республики Крым оперативники выявили во дворе у местного жителя плантацию с коноплей выше человеческого роста.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители наведались к 39-летнему жителю одного из сел для проверки информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Во дворе крымчанина обнаружили более 30 культивируемых кустов конопли. Хозяин домовладения настолько тщательно ухаживал за растением, что высота каждого куста достигала полутора — двух метров.

В доме у «ботаника» оперативники изъяли полтора килограмма высушенных частей растений со специфическим запахом. Их отправили на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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