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Странности

Крымский селянин вырастил «деревья» конопли

19:51 суббота, 11 сентября 2021
Крымский селянин вырастил «деревья» конопли

фото © скриншот видео 82.мвд.рф

В Сакском районе Республики Крым оперативники выявили во дворе у местного жителя плантацию с коноплей выше человеческого роста.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители наведались к 39-летнему жителю одного из сел для проверки информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Во дворе крымчанина обнаружили более 30 культивируемых кустов конопли. Хозяин домовладения настолько тщательно ухаживал за растением, что высота каждого куста достигала полутора — двух метров.

В доме у «ботаника» оперативники изъяли полтора килограмма высушенных частей растений со специфическим запахом. Их отправили на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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