Какой сегодня праздник 11 сентября

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Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи

Праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна посвящен воспоминанию события, описанного евангелистами Матфеем и Марком.

Отмечать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали его ученики.

В 362 году по приказу императора Юлиана Отступника язычники вскрыли могилу Иоанна Крестителя и сожгли его останки, однако, христианам удалось приобрести часть этих останков и переправить их в Александрию, где они хранятся и по сей день как величайшая святыня.

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

В этот день проводится также поминовение усопших воинов.

Всероссийский день трезвости

Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Иван Постный

Народный праздник «Иван Постный» отмечается 11 сентября (по старому стилю - 29 августа). По церковному календарю это день усекновения главы Иоанна Крестителя, в честь чего установлен строжайший однодневный пост. Другие названия праздника: «Полетовщик», «Головосек», «Иван-пролеток», «Репный праздник».

Также сегодня, 11 сентября, отмечают такие праздники:

- День победы русской эскадры у мыса Тендра

- День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ

- День памяти 9/11

- Всемирный день оказания первой медицинской помощи

- День украинского кино

- День рождения граненого стакана

- Праздник ласкового обращения

- День правильного ожидания необъяснимого

- День «Расправь свою кровать» (National Make Your Bed Day) в США

- День горячей крестовой булочки (National Hot Cross Bun Day) в США

- День номера экстренного вызова (Emergency Number Day) в США

- День Каталонии (Diada Nacional de Catalunya) в Испании

- День учителя в Аргентине

- День военного переворота в Чили

- День Богоматери Коромото в Венесуэле

Сегодня именины празднуют: Иван (Иоанн Креститель), Анастасий.

Что происходило 11 сентября в прошлые годы

9 - римская армия была атакована на марше в Тевтобургском лесу со стороны германцев и потерпела поражение, это стало началом изнурительных германо-римских войн.

1609 - английский мореплаватель Генри Гудзон в время морского путешествия открыл остров Манхэттен.

1697 - австрийские войска в битве при Зенте разбивают армию турецкого султана: это событие остановило экспансию турок в Европу и стало основой Карловицкого мира 1699 г..

1709 - состоялось самое крупное сражение XVIII векабитва при Мальплаке: французские войска полководца К. Л. Виллара потерпели поражение от войск союзников (англичане и немцы), Франция оказалась на грани капитуляции в войне за испанское наследство.

1789 - Первым секретарем Казначейства США стал политик Александр Гамильтон.

1790 - гениальный русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков громит турецкую эскадру у мыса Тендра.

1918 - в России введена Метрическая система мер и весовСовнарком издал соответствующий декрет.

1973 - в Чили произошла смена политического строя: в результате военного переворота убит президент Альенде и к власти пришел генерал Пиночет.

1993 - В Киеве открыли памятный знак жертвам голодомора (массовый голод на территории Украины в 1932-1933 годах).

1997 - популярный советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон завершил концертную деятельность.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 сентября. Какие праздники будут завтра?

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