Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса ● В Крыму ослабили ограничения по COVID-19
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись
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Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.
Такой вывод можно сделать из заявления главы республики Сергея Аксенова в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет».
«За весь период наблюдения в общей сложности в республике переболело ковидом с начала эпидемии 222 тысячи 550 человек, если не ошибаюсь», – сказал глава РК.
Между тем, как следует из официальной сводки, ежедневно публикуемой республиканским минздравом, с начала эпидемии и по 8 сентября 2021 года ковид выявлен у 73 тысяч 335 крымчан.
То ли у Аксенова и минздрава разные методики подсчета, то ли глава Крыма не владеет информацией, то ли кто-то занижает реальные данные.
В тексте использованы материалы: Новый день
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