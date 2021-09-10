Ялтинцы начали получать деньги от благотворительного аукциона

Средства благотворительного аукциона, который состоялся в День города, с конца августа начали поступать ялтинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Работаем комплексно по проблемам погорельцев – тех, чье имущество и жилье пострадало недавно, и тех, кто помощь ждал десятилетиями. Решить вопрос за счет бюджетных средств было невозможно, когда речь шла о частной собственности. Но и оставить людей в беде тоже нельзя. Именно поэтому пришла идея с аукционом», – пояснила она.

Павленко напомнила, что в ходе прошедшего в День города аукциона, на котором были представлены художественные работы о Ялте, удалось выручить 12 миллионов рублей. «И адресатам уже перечислено около 7 миллионов рублей», – уточнила градоначальница.

В числе получателей помощи она, в частности, назвала семью Ивановых, чей дом пострадал от пожара еще в 2011 году. «Огонь уничтожил веранду, санузел и кухню, и долгих десять лет эта семья писала в разные инстанции и просила о помощи», – отметила Павленко.

Кроме того, по ее словам, еще одна семья, причем, многодетная, осталась без крова в феврале этого года также после пожара. «Практически сразу глава семейства своими силами начал восстанавливать дом, а теперь и мы подключаемся: на стройматериалы направлено более полумиллиона рублей», – подчеркнула глава администрации Ялты и поблагодарила «всех, кто творит добро в нашем городе счастья».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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