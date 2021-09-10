Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +24
море +23

Власть

Власти Ялты подумают о переносе подразделений МРЭО и ГИБДД

11:27 пятница, 10 сентября 2021
Ялта

Создание более комфортной среды для жителей улиц Сосновая и Сеченова в Ялте предусматривает перенос в более удобное место городских подразделений МРЭО и ГИБДД.

Об этом на своей странице в социальных сетях после рабочего выезда в этот микрорайон написала глава администрации города Янина Павленко. 

«Огромный район, свыше двух тысяч человек. Встретилась с жителями. Одна из основных тем – соседство с МРЭО и ГИБДД. Каждый день сюда приезжают сотни автомобилистов из Большой Ялты и Алушты, при этом элементарных условий нет, в частности, уборной. Подумаем о переносе этих учреждений из спального района в более удобное место», – сообщила она.

Павленко уточнила, что пока эта глобальная проблема не решена, городские власти установят здесь один из планируемых к закупке модульных туалетов.

Она также отметила, что местные жители заявили о неудовлетворительном состоянии лестницы между улицами Сеченова и Сосновой, указав на ее общую неухоженность, полуразрушенные ступени и отсутствие перил и наружного освещения.

«Лестницей пользуется весь микрорайон, в том числе пожилые люди – это путь к почте и остановке общественного транспорта, – обратила внимание глава администрации. – В этом году ставим на баланс МБУ «ДЭУ», проводим обследование, готовим проектно-сметную документацию, а в следующем – ремонтируем».

Кроме того, по словам Павленко, в этом большом районе «катастрофически не хватает детских и спортивных площадок» и в то же время имеется «большая муниципальная территория в 80 соток, где в настоящее время свалка, самовольные строения, заросли кустов и заборы».

«В кратчайшие сроки муниципальный контроль выносит все эти объекты на комиссию по сносу. Освободим территорию и проработаем размещение в этом месте большой многофунциональной спортивной площадки для всего района», – заявила глава администрации Ялты. На ближайшем субботнике, добавила она, вместе с жителями власти очистят эту территорию от мусора.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ветеринары призвали севастопольцев бесплатно чипировать собак и кошек. Государственная ветеринарная служба Севастополя проводит бесплатное чипирование домашних собак и кошек. Акция проходит по государственной программе.

Власти Симферополя пообещали победить амброзию. Всего на территории крымской столице планируется уничтожить свыше 100 га опасного для аллергиков растения.

«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме. Из-за отсутствия координации по уборке мусора между предприятием «Крымэкоресурсы» и местными властями, большинство регионов Крыма остаются под завалами мусора, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе потребует полгода. «Единый заказчик в сфере строительства» объявил конкурс на завершение реконструкции одного из самых скандальных объектов в Севастополе – Исторического бульвара.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 10 сентября

Какой сегодня праздник 10 сентября фото

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока

Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока

Строительство восьмого участка трассы «Таврида» в Севастополе идет с опережением графика. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации