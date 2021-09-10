Власть
Власти Ялты подумают о переносе подразделений МРЭО и ГИБДД
Создание более комфортной среды для жителей улиц Сосновая и Сеченова в Ялте предусматривает перенос в более удобное место городских подразделений МРЭО и ГИБДД.
Об этом на своей странице в социальных сетях после рабочего выезда в этот микрорайон написала глава администрации города Янина Павленко.
«Огромный район, свыше двух тысяч человек. Встретилась с жителями. Одна из основных тем – соседство с МРЭО и ГИБДД. Каждый день сюда приезжают сотни автомобилистов из Большой Ялты и Алушты, при этом элементарных условий нет, в частности, уборной. Подумаем о переносе этих учреждений из спального района в более удобное место», – сообщила она.
Павленко уточнила, что пока эта глобальная проблема не решена, городские власти установят здесь один из планируемых к закупке модульных туалетов.
Она также отметила, что местные жители заявили о неудовлетворительном состоянии лестницы между улицами Сеченова и Сосновой, указав на ее общую неухоженность, полуразрушенные ступени и отсутствие перил и наружного освещения.
«Лестницей пользуется весь микрорайон, в том числе пожилые люди – это путь к почте и остановке общественного транспорта, – обратила внимание глава администрации. – В этом году ставим на баланс МБУ «ДЭУ», проводим обследование, готовим проектно-сметную документацию, а в следующем – ремонтируем».
Кроме того, по словам Павленко, в этом большом районе «катастрофически не хватает детских и спортивных площадок» и в то же время имеется «большая муниципальная территория в 80 соток, где в настоящее время свалка, самовольные строения, заросли кустов и заборы».
«В кратчайшие сроки муниципальный контроль выносит все эти объекты на комиссию по сносу. Освободим территорию и проработаем размещение в этом месте большой многофунциональной спортивной площадки для всего района», – заявила глава администрации Ялты. На ближайшем субботнике, добавила она, вместе с жителями власти очистят эту территорию от мусора.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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