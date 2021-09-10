Власти Крыма закрыли фестиваль аудиовизуальной культуры под Бахчисараем

Фестиваль аудиовизуальной культуры Sun Spirit, который должен был пройти под Бахчисараем с 10 по 13 сентября, закрыли по требованию местных властей.

Об этом на своей странице в Instagram сообщили организаторы мероприятия.

«Администрация региона приняла решение об отмене мероприятия и отправила на площадку органы МВД уже после заезда гостей на площадку. Мы понимаем, что поездка к нам – это отпуска и перелеты, но, к сожалению, не можем повлиять на ситуацию», – говорится в официальном заявлении организаторов.

Деньги за билеты организаторы фестиваля пообещали вернуть посетителям частями.

«Если вы решите вернуть билет, нужно обратиться в службу поддержки Timepad, первоначальным платежом вам вернется 30% от стоимости билетов, остальная часть будет возвращена в течение 2-3 месяцев», – уточняется в сообщении.

В конце июля текущего года полиция закрыла сменивший «КаZантип» фестиваль в Поповке. По сообщениям пресс-службы МВД по Республике Крым, во время рейда полицейские выявили на территории нарушения коронавирусных ограничений и факты распространения наркотиков. Площадка фестиваля снова заработала в августе, но с ограничениями.

Среди разрешенных властями Крыма массовых мероприятий в этом году оказался традиционный фестиваль под Судаком «Таврида.АРТ». Он проводится с 8 по 12 сентября. Здесь действует лишь ограничение на количество участников - их не должно быть больше шести тысяч.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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