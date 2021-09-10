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Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта
фото © Российская газета
Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.
Он возмутился тем фактом, что власти не занимаются мониторингом вечернего и утреннего расписания.
«Почему отдел транспорта, депутатский корпус не занимаются мониторингом вечернего, утреннего расписания? Почему маршруты снимают без обсуждения с людьми? По Крыму такая ситуация, к сожалению, практикуется», – заявил губернатор.
Он отметил, что решения любых должностных лиц, которые будут приниматься без обсуждения – будут отменены. Сегодня, уверяет Аксенов, начат процесс восстановления маршрутов общественного транспорта.
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