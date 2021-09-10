Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта

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Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.

Он возмутился тем фактом, что власти не занимаются мониторингом вечернего и утреннего расписания.

«Почему отдел транспорта, депутатский корпус не занимаются мониторингом вечернего, утреннего расписания? Почему маршруты снимают без обсуждения с людьми? По Крыму такая ситуация, к сожалению, практикуется», – заявил губернатор.

Он отметил, что решения любых должностных лиц, которые будут приниматься без обсуждения – будут отменены. Сегодня, уверяет Аксенов, начат процесс восстановления маршрутов общественного транспорта.

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