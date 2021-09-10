Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +22
море +23

Власть

Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта

09:07 пятница, 10 сентября 2021
Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта

фото © Российская газета

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.

Он возмутился тем фактом, что власти не занимаются мониторингом вечернего и утреннего расписания.

«Почему отдел транспорта, депутатский корпус не занимаются мониторингом вечернего, утреннего расписания? Почему маршруты снимают без обсуждения с людьми? По Крыму такая ситуация, к сожалению, практикуется», – заявил губернатор.

Он отметил, что решения любых должностных лиц, которые будут приниматься без обсуждения – будут отменены. Сегодня, уверяет Аксенов, начат процесс восстановления маршрутов общественного транспорта.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе. Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку сведений из средств массовой информации о том, что ребенка-инвалида со специальным креслом не пустили на борт самолета.

Яркая подсветка Крымского моста продолжает слепить водителей. О проблеме стало известно еще в мае, но никаких мер предпринято так и не было.

Новый автобусный маршрут появился в Симферополе. Новый автобусный маршрут запустили в Симферополе.

Улицу Киевскую в Симферополе перекроют на выходные. Движение по улице Киевской в крымской столице ограничат на участке от площади Куйбышева до автовокзала «Центральный».

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 10 сентября

Какой сегодня праздник 10 сентября фото

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта

Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.

Происшествия
Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма

Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма

Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации