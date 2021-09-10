Власть
Ветеринары призвали севастопольцев бесплатно чипировать собак и кошек
Государственная ветеринарная служба Севастополя проводит бесплатное чипирование домашних собак и кошек. Акция проходит по государственной программе.
«Что дает чипирование домашних животных? Шансы потерявшегося питомца увеличиваются в разы. Возможность путешествовать вместе с четвероногим другом. Идентификация животного на выставках», – акцентируют внимание в госветслужбе.
Там добавили, что это также позволяет исключить возможность подмены животных и поставить питомца на ветеринарный учет.
При чипировании сведения вносятся в базу Animal-id, на каждое животное выдаются соответствующие документы.
Процедуру можно провести на улице Льва Толстого, 16 по пятницам с 10.00 до 14.00 (+79783009323) и на улице Ленина, 50 с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 (+79783009565).
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