Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды

фото © Новости Крыма

В выходные и до конца следующей недели полуостров останется в поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачность, при этом осадки маловероятны, а температура воздуха будет умеренно теплой.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу будет преобладать солнечная, сухая погода: ночью +11…16, днем +22…27. Это даже чуть выше нормы - то, что называется бархатным сезоном. В воскресенье скажется влияние высотного циклона, который придет с Черного моря, поэтому облаков прибавится, местами вероятны короткие дожди, слабые грозы. И ночью +11…16, днем +20…25», - сказал Тишковец.

По его словам, рассчитывать на летнюю жару в этом году уже не стоит, однако на следующей неделе температура воздуха будет комфортной:

«Конечно, ожидать 30 градусов уже не стоит. Но все же на следующей неделе нарастание тепла продолжится. Это относится к середине рабочей недели, когда ночные температуры повысятся до +12…17 градусов, днем +23…28. В понедельник +21…26, вероятны рваные дождевые тучи. Дальше большая часть недели будет солнечная, сухая. Ночью +12…17, днем +23…28».

Долгосрочный прогноз, по словам синоптика, также умеренный: с середины следующей недели постепенно температура начнет снижаться, но останется комфортной и в рамках климатической нормы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 8 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 сентября.

К концу недели в Крым вернется тепло. Бархатный сезон на полуострове наступит ближе к выходным.