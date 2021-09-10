Общество
Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды
фото © Новости Крыма
В выходные и до конца следующей недели полуостров останется в поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачность, при этом осадки маловероятны, а температура воздуха будет умеренно теплой.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«В субботу будет преобладать солнечная, сухая погода: ночью +11…16, днем +22…27. Это даже чуть выше нормы - то, что называется бархатным сезоном. В воскресенье скажется влияние высотного циклона, который придет с Черного моря, поэтому облаков прибавится, местами вероятны короткие дожди, слабые грозы. И ночью +11…16, днем +20…25», - сказал Тишковец.
По его словам, рассчитывать на летнюю жару в этом году уже не стоит, однако на следующей неделе температура воздуха будет комфортной:
«Конечно, ожидать 30 градусов уже не стоит. Но все же на следующей неделе нарастание тепла продолжится. Это относится к середине рабочей недели, когда ночные температуры повысятся до +12…17 градусов, днем +23…28. В понедельник +21…26, вероятны рваные дождевые тучи. Дальше большая часть недели будет солнечная, сухая. Ночью +12…17, днем +23…28».
Долгосрочный прогноз, по словам синоптика, также умеренный: с середины следующей недели постепенно температура начнет снижаться, но останется комфортной и в рамках климатической нормы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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