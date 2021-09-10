В Ялте сорвалась постановка спектакля МХАТа

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Московский художественный академический театр имени Горького во время гастролей в Крыму не смог «по техническим причинам» поставить на сцене Ялтинского театра имени Чехова спектакль.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора МХАТа Олег Михайлов Туристическому порталу Крыма.

«Мы очень хотели попасть в Ялту. Мы даже приготовили спектакль специально для этого города. Спектакль, который вышел в предыдущем сезоне, – «Мифический муж», режиссер Сергей Десницкий. Но, к сожалению, у нас не сложилось из-за технических нюансов: технический райдер не позволяет делать спектакль на конкретной сцене», – сказал Михайлов.

Он надеется, что в будущем МХАТу удастся поставить данный спектакль в Ялте.

«Но мы очень надеемся, что с ним у нас все еще впереди. Надеюсь, что полноценное сотрудничество у нас в следующем году сложится», – добавил Михайлов.

Кроме того, врио директора МХАТа анонсировал сотрудничество с Крымским академическим русским драматическим театром имени Горького в Симферополе.

«Мы постараемся сдружиться – все же «однофамильцы»: Горького – Горького. Может быть, получится каждый год ездить с отчетами нового сезона. Привозить спектакли, которые, физически могут стать на симферопольскую сцену», – сказал Михайлов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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