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Власть

В Ялте будут истреблять вредителей

19:13 пятница, 10 сентября 2021
Ялта
В Ялте будут истреблять вредителей

фото © diary.ru

Последнее время происходит массовое поражение и гибель растений Южного берега Крыма.

Это связано с неконтролируемым распространением опасных вредителей — австралийского желобчатого червеца, каштановой минирующей моли, короедов, пальмовых мотыльков, сообщили в администрации Ялты.

В регионе разрабатывается комплексный план, который предполагает одновременное уничтожение всех очагов распространения вредителей. Уже заключен контракт на проведение работ по химической обработке зеленых насаждений.

Жители Ялты могут сообщать о выявленных очагах вредителей на электронную почту yalta_zelenstroy@mail.ru.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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