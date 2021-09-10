Власть
В Ялте будут истреблять вредителей
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Последнее время происходит массовое поражение и гибель растений Южного берега Крыма.
Это связано с неконтролируемым распространением опасных вредителей — австралийского желобчатого червеца, каштановой минирующей моли, короедов, пальмовых мотыльков, сообщили в администрации Ялты.
В регионе разрабатывается комплексный план, который предполагает одновременное уничтожение всех очагов распространения вредителей. Уже заключен контракт на проведение работ по химической обработке зеленых насаждений.
Жители Ялты могут сообщать о выявленных очагах вредителей на электронную почту yalta_zelenstroy@mail.ru.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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