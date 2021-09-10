В Севастополе женщина купила беляш с человеческим зубом

В Севастополе на площади Захарова женщина купила беляш с человеческим зубом. Страшная находка заставила ее написать заявление в полицию.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на волне».

Отмечается, что жительница Севастополя Ольга решила порадовать своего сына тортиком. По пути прихватила беляш из пирожковой на площади Захарова. Принесла его домой и пошла заниматься своими делами. В это время школьник дегустировал выпечку.

«Праздничный обед длился недолго. Ребенок подошел к маме и пожаловался, что нашел в булочке зуб. Ольга знала, что у сына все молочные выпали, а значит, то был «комплимент от шефа». Она взяла находку и направилась в стоматологию. Там подтвердили: зуб человеческий» , – говорится в сообщении.

Женщина написала заявление в полицию и оставила «артефакт» храниться у себя.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму водитель насмерть сбил лежащего на трассе пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 63-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части в Раздольненском районе.

В Крыму турист с Дальнего Востока снес часть забора школы. В Евпатории росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на машине врезался в забор школы и скрылся с места ДТП.

На трассе «Таврида» в Крыму водители стали получать меньше травм. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на трассе «Таврида» на территории Республики Крым сократилось вдвое за год с открытия движения по четырем полосам.

Отдыхающих в Севастополе пытались накормить протухшим мясом. Отдыхающих базы отдыха в Севастополе хотели накормить протухшим мясом, сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры города.