Происшествия
В Севастополе женщина купила беляш с человеческим зубом
В Севастополе на площади Захарова женщина купила беляш с человеческим зубом. Страшная находка заставила ее написать заявление в полицию.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на волне».
Отмечается, что жительница Севастополя Ольга решила порадовать своего сына тортиком. По пути прихватила беляш из пирожковой на площади Захарова. Принесла его домой и пошла заниматься своими делами. В это время школьник дегустировал выпечку.
«Праздничный обед длился недолго. Ребенок подошел к маме и пожаловался, что нашел в булочке зуб. Ольга знала, что у сына все молочные выпали, а значит, то был «комплимент от шефа». Она взяла находку и направилась в стоматологию. Там подтвердили: зуб человеческий» , – говорится в сообщении.
Женщина написала заявление в полицию и оставила «артефакт» храниться у себя.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму водитель насмерть сбил лежащего на трассе пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 63-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части в Раздольненском районе.
В Крыму турист с Дальнего Востока снес часть забора школы. В Евпатории росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на машине врезался в забор школы и скрылся с места ДТП.
На трассе «Таврида» в Крыму водители стали получать меньше травм. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на трассе «Таврида» на территории Республики Крым сократилось вдвое за год с открытия движения по четырем полосам.
Отдыхающих в Севастополе пытались накормить протухшим мясом. Отдыхающих базы отдыха в Севастополе хотели накормить протухшим мясом, сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры города.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 10 сентября фото
Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта
Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.
Силовики проверяют работу крымского мэра
Правоохранительные органы в данный момент продолжают рассматривать материалы, связанные с работой главы администрации Песчановского сельского поселения.
21 час назад
У покупателя отобрали полсотни участков на Южном берегу Крыма стоимостью 500 млн рублей
19 часов назад
«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме
21 час назад
Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма
Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.