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Происшествия

В Севастополе женщина купила беляш с человеческим зубом

В Севастополе на площади Захарова женщина купила беляш с человеческим зубом. Страшная находка заставила ее написать заявление в полицию.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на волне».

Отмечается, что жительница Севастополя Ольга решила порадовать своего сына тортиком. По пути прихватила беляш из пирожковой на площади Захарова. Принесла его домой и пошла заниматься своими делами. В это время школьник дегустировал выпечку.

«Праздничный обед длился недолго. Ребенок подошел к маме и пожаловался, что нашел в булочке зуб. Ольга знала, что у сына все молочные выпали, а значит, то был «комплимент от шефа». Она взяла находку и направилась в стоматологию. Там подтвердили: зуб человеческий» , – говорится в сообщении.

Женщина написала заявление в полицию и оставила «артефакт» храниться у себя.

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