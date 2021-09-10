В Севастополе поймали ночного грабителя нетрезвых прохожих

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали разбойника-рецидивиста, грабившего по ночам выпивших прохожих.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Ночью 28-летний мужчина выслеживал на улицах лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и, в зависимости от обстоятельств, тайно либо открыто похищал их деньги и личные вещи», – отмечается в сообщении.

Следствие установило, что ранее судимый злоумышленник без определенного места жительства совершил грабеж, разбой и две кражи. Все – в одном районе. Жертвами преступника стали трое мужчин и одна женщина.

Некоторые не только лишились имущества, но и получили травмы. Так, 37-летняя горожанка не обнаружила своего мобильного телефона, который оставила на скамейке, ненадолго отлучившись, и вор на тот момент уже скрылся. А вот 43-летний прохожий, не давший грабителю закурить, был избит им, после чего лишился трех тысяч рублей и двух золотых колец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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