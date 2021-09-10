В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

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За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 9 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 186 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4248 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 339 человек, выздоровевших за весь период – 63 394 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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