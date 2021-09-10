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Происшествия

В Крыму раскрывают только треть киберпреступлений

10:32 пятница, 10 сентября 2021
В Крыму раскрывают только треть киберпреступлений

фото © Новости Крыма

Относительно невысокий процент раскрываемости таких дел объясняется тем, что большинство киберпреступников находятся за пределами Крыма.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УРР МВД по РК, подполковник полиции Ярослав Скляренко.

«Сложность раскрытия таких преступлений составляет то, что большинство злоумышленников находятся за территорией Республики Крым, в других субъектов Российской Федерации. Мы раскрываем все виды данных преступлений. Больше 30% мы раскрываем. То, до чего мы «дотягиваемся» — мы раскрываем. Очень часто ездим в командировки в другие субъекты и находим там людей», — рассказал Скляренко.

В качестве примера Скляренко привел случай, когда житель города Геленджик, «сидя у себя дома выкладывал объявления о сдаче квартир в Ялте».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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