Власть
В Крыму появится новая синагога
В Крыму появится еще одна синагога.
Об этом заявил в эфире телеканала «Миллет» глава республики Сергей Аксенов.
«Есть поручение президента по строительству синагоги на полуострове. Будем строить», - сказал Аксенов.
Он также подчеркнул, что ведется работа по возрождению армянских церквей и караимских молельных домов. «Все народы, проживающие в Крыму, имеют право на развитие, на свою культуру, ее сохранение и передачу детям. Такой подход способствует сохранению взаимного уважения и дружбы между представителями разных конфессий, проживающих на полуострове», - резюмировал глава РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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