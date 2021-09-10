В Крыму появится новая синагога

В Крыму появится еще одна синагога.

Об этом заявил в эфире телеканала «Миллет» глава республики Сергей Аксенов.

«Есть поручение президента по строительству синагоги на полуострове. Будем строить», - сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что ведется работа по возрождению армянских церквей и караимских молельных домов. «Все народы, проживающие в Крыму, имеют право на развитие, на свою культуру, ее сохранение и передачу детям. Такой подход способствует сохранению взаимного уважения и дружбы между представителями разных конфессий, проживающих на полуострове», - резюмировал глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентов. Попасть в синагогу Севастополя теперь можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом, сданным не более чем за три дня до прихода в молельный дом.

В Крыму отменили массовое празднование Курбан-байрама. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя приняло решение ограничить проведение массовых мероприятий в рамках празднования Курбан-байрама из-за коронавируса.

В Крыму прокомментировали высказывание РПЦ о непривитых грешниках. Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Однако основными спикерами по части агитации за вакцинацию от коронавируса должны быть медицинские работники соответствующего профиля, которые подробно и, главное, обоснованно разъяснят гражданам о плюсах вакцинации, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться. Прививаться вакциной «Спутник-V» призвал единоверцев муфтий Крыма Эмирали Аблаев.