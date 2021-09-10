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Власть

В Крыму появится новая синагога

15:41 пятница, 10 сентября 2021

В Крыму появится еще одна синагога.

Об этом заявил в эфире телеканала «Миллет» глава республики Сергей Аксенов.

«Есть поручение президента по строительству синагоги на полуострове. Будем строить», - сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что ведется работа по возрождению армянских церквей и караимских молельных домов. «Все народы, проживающие в Крыму, имеют право на развитие, на свою культуру, ее сохранение и передачу детям. Такой подход способствует сохранению взаимного уважения и дружбы между представителями разных конфессий, проживающих на полуострове», - резюмировал глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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