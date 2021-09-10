Происшествия
В Крыму перевернулся гидроцикл: мужчину унесло в море
В Сакском районе спасли мужчину с перевернувшегося гидроцикла, его унесло в море на расстоянии в 700 метров и он не смог самостоятельно доплыть до берега.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС. Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от села Молочное.
Мужчина катался на гидроцикле, однако в какой-то момент плавсредство перевернулось и его водитель оказался в воде. С каждой минутой его относило все дальше от берега, поэтому на помощь пострадавшему оперативно была направлена группа спасателей.
«Пострадавший мужчина был обнаружен и транспортирован на берег. В медицинской помощи не нуждался», - добавили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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