Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса ● В Крыму ослабили ограничения по COVID-19 ● В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели
Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.
Об этом сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении <...> необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны», - сказал Волченко. Министр Крыма при этом добавил, что «каждое средство размещения имеет право вводить свои требования». Напомним, в Краснодарском крае с августа при заселении в гостиницы требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В Крыму в июне ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде курортных районов Крыма до 1 октября запретили ночную работу общепита, проведение развлекательных мероприятий.
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