В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели

Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.

Об этом сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении <...> необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны», - сказал Волченко. Министр Крыма при этом добавил, что «каждое средство размещения имеет право вводить свои требования». Напомним, в Краснодарском крае с августа при заселении в гостиницы требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В Крыму в июне ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде курортных районов Крыма до 1 октября запретили ночную работу общепита, проведение развлекательных мероприятий.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Специалисты нашли вирус, вызывающий симптомы Конго-Крымской лихорадки. Новый вирус, способный вызвать у людей симптомы лихорадки, обнаружили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сократились в последнее время в Крыму – в сутки в республике прививают примерно 3 тыс человек.

В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса. За 8 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму ослабили ограничения по COVID-19. Власти Крыма смягчают коронавирусные ограничения, продлевая режим работы заведений общественного питания в республике до 01.00.