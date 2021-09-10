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Коронавирус в Крыму

В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели

10:19 пятница, 10 сентября 2021

Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.

Об этом сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении <...> необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны», - сказал Волченко. Министр Крыма при этом добавил, что «каждое средство размещения имеет право вводить свои требования». Напомним, в Краснодарском крае с августа при заселении в гостиницы требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В Крыму в июне ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде курортных районов Крыма до 1 октября запретили ночную работу общепита, проведение развлекательных мероприятий.

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