Власть
В Крыму не хватает более двух тысяч дворников
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В муниципалитетах Крыма дополнительно приняли на работу 738 дворников, но их все равно не хватает.
Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам сферы ЖКХ сообщил профильный министр Сергей Донец.
«Принято на работу 738 дворников. Это дополнительного очищенные территории, выкошенные газоны, обустроенные клумбы. Но остаются те муниципалитеты, которые до настоящего момента указанную работу не провели. Недостающее число дворников в Республике Крым на сегодняшний день составляет 2 тыс. 574 человека»,- сказал Сергей Донец.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, Глава Республики Сергей Аксенов назвал Евпаторию, Белогорск и Бахчисарай самыми грязными городами Крыма. Мусорную проблему главы администраций обещают решить в ближайшие дни.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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