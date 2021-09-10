Власть
В Крыму могут закрыть все дельфинарии и зоопарки
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Зоопарки, зооуголки, дельфинарии и цирки до конца 2021 года должны пройти лицензирование. Из 35 расположенных на территории полуострова зверинцев такое разрешение на сегодняшний день получил лишь один дельфинарий.
Это означает, что деятельность остальных зоопарков и дельфинариев с 1 января 2022 года окажется вне правового поля.
Каким требованиям должен соответствовать зверинец или дельфинарий, ответила заместитель начальника отдела внутреннего контроля и надзора в области ветеринарии Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова.
Требования к содержанию животных в зоопарках и дельфинариях прописаны в законе. Так, например, вольеры должны быть определенной площади, животные должны питаться по специально утвержденному рациону, и в заведениях обязательно должен быть либо штатный ветеринар, либо врач, с которым заключен соответствующий договор.В тех зверинцах, где разрешен контакт животных с посетителем, зверьки должны в любой момент иметь возможность спрятаться в укрытие.
Кроме того, есть требования и к обустройству защиты посетителей от зверей. У хищников помимо обычных клеток должно быть обустроено дополнительное ограждение. Также возле особо опасных зверей должны быть установлены сигнальные таблички, предупреждающие о запрете любых контактов с животным. Сама проверка занимает 45 дней.
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В Крыму могут закрыть все дельфинарии и зоопарки
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