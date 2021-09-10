Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +24
море +23

Происшествия

Убил ударом ножа в шею: крымчанину грозит 15 лет колонии

12:47 пятница, 10 сентября 2021

Крымчанину грозит 15 лет тюремного заключения за убийство собутыльника.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. По версии следствия, вечером 18 мая этого года обвиняемый распивал спиртное в одном из домов села Восход Красногвардейского района республики.

Между ним и пострадавшим разгорелся конфликт. «Злоумышленник нанес своему знакомому удар ножом в область шеи, в результате чего 49-летний мужчина скончался на месте преступления», - говорится с сообщении.

В отношении сорокалетнего крымчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Налетчиков на отделение почты в Крыму поймали на Северном Кавказе. Крымские полицейские задержали двоих мужчин, которые совершили вооруженный налет на отделение почты в селе Перевальное в Симферопольском районе.

В Севастополе бывший ученик обокрал учителя-пенсионера. В Севастополе бывший ученик похитил 10 тысяч рублей у своего учителя, воспользовавшись его доверием и хорошим отношением.

В образовательном учреждении Севастополя украли ноутбук за 100 тысяч. Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали подозреваемого в краже дорогостоящего компьютера, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Пьяный работник СТО угнал машину клиента в Симферополе. В полицию крымской столицы обратился 43-летний местный житель с заявлением о том, что его автомобиль угнали с СТО.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 10 сентября

Какой сегодня праздник 10 сентября фото

Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока

Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока

Строительство восьмого участка трассы «Таврида» в Севастополе идет с опережением графика. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации