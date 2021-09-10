Убил ударом ножа в шею: крымчанину грозит 15 лет колонии

Крымчанину грозит 15 лет тюремного заключения за убийство собутыльника.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. По версии следствия, вечером 18 мая этого года обвиняемый распивал спиртное в одном из домов села Восход Красногвардейского района республики.

Между ним и пострадавшим разгорелся конфликт. «Злоумышленник нанес своему знакомому удар ножом в область шеи, в результате чего 49-летний мужчина скончался на месте преступления», - говорится с сообщении.

В отношении сорокалетнего крымчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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