Происшествия
Убил ударом ножа в шею: крымчанину грозит 15 лет колонии
Крымчанину грозит 15 лет тюремного заключения за убийство собутыльника.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. По версии следствия, вечером 18 мая этого года обвиняемый распивал спиртное в одном из домов села Восход Красногвардейского района республики.
Между ним и пострадавшим разгорелся конфликт. «Злоумышленник нанес своему знакомому удар ножом в область шеи, в результате чего 49-летний мужчина скончался на месте преступления», - говорится с сообщении.
В отношении сорокалетнего крымчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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