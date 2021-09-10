Туристы с ребенком ночью потерялись в районе горы Бойка в Крыму

В районе села Соколиное двое взрослых и один четырехлетний ребенок заблудились в лесу.

Им на помощь пришли спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Спасатели в короткое время добрались к туристам. Так как в группе был 4-х летний ребенок, было принято решение двигаться к селу Богатырь более длинным, но менее опасным маршрутом», — рассказали в МЧС и уточнили, что спасательная операция длилась более четырех часов.

Туристов благополучно доставили к месту их временного проживания в селе Соколиное. В медицинской помощи никто не нуждался.

«Как выяснили спасатели, туристы вышли в поход по массиву горы Бойка, чтобы посетить Храм Христа Спасителя. Но переоценили свои силы, не учли особенности рельефа и не рассчитали время возвращения. В результате, отдыхающие оказалась в темноте без источника света, к тому же группа не была зарегистрирована», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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