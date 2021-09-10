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Власть

Сын премьера Чехии впервые даст показания о похищении и поездке в Крым

17:52 пятница, 10 сентября 2021
Сын премьера Чехии впервые даст показания о похищении и поездке в Крым

фото © www.kommersant.ru

В полицейский участок Праги впервые прибыл сын вице-премьера Чехии Андрея Бабиша Андрей Бабиш-младший, который даст показания по делу о его похищении и удержании в Крыму.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Планируется, что Бабиш-младший будет свидетельствовать против своего отца, который, якобы, насильно отправил его в Крым, чтобы спрятать от следствия по делу о коррупции. Ранее СМИ сообщали, что Андрей Бабиш-младший в 2018 году заявил о том, что бы похищен и незаконно перевезен в Крым по команде его отца.

В тот момент последний был фигурантом дела о фирме, которая незаконно получила два миллиона евро субсидий. Бабиш-младший и его сестра числились руководителями фирмы и, по словам отца, были душевнобольными.

Якобы именно для того, чтобы спрятать сына от журналистов, которые также расследовали произошедшее, глава правительства Чехии перевез сына в Крым.

В 2018 году Бабиш-младший уехал с полуострова в Швейцарию к матери.

Сегодня, в ходе общения с журналистами сын вице-премьера заявил, что ему нечего бояться, поскольку он проходит по делу в качестве пострадавшей стороны.

По его словам, в 2017 году его вывезли в Крым против воли. По результатам сегодняшней беседы с сыном чиновника силовики примут решение, возобновлять ли расследование, поскольку, в феврале полиция Чехии приняла решение о закрытии уголовного дела из-за отсутствия заявлений от пострадавшей стороны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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