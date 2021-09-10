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Власть

Суд обязал бизнесмена Бейма только являться к следователю

17:21 пятница, 10 сентября 2021

Верховный суд республики Крым отказался назначить бизнесмену Сергею Бейму, обвиняемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде запрета определенных действий, отклонив апелляцию прокурора на решение суда нижестоящей инстанции.

«Постановление Киевского районного суда города Симферополя от 24 августа 2021 года, в котором отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для Бейма Сергея Геннадьевича, оставить без изменений, апелляционное представление прокурора – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Сейчас у Бейма остается лишь одно обязательство – являться к следователю по первому требованию, пояснил журналистам адвокат Алексей Антипов. Какой-либо меры пресечения для бизнесмена не избрано.

Ранее следователь по делу избрал для Бейма меру пресечения в виде подписки о невыезде. Адвокаты это решение обжаловали в Киевском районном суде Симферополя. И позже, во время рассмотрения этого вопроса, следователь предъявил в суде решение руководства МВД по Республике Крым об отмене для Бейма меры пресечения в виде подписки о невыезде, рассказал адвокат корреспонденту Крыминформа.

Ранее сегодня во время заседания в Верховном суде Республики Крым защита предпринимателя представила несколько документов. Один из них – нотариально заверенное соглашение между обвиняемым и пострадавшими в результате ДТП с его участием. Семья согласилась принять от бизнесмена материальную компенсацию в размере более 17 млн рублей, в том числе новый автомобиль. Еще один документ, предъявленный в суде, – это заявление членов пострадавшей семьи о том, что они не имеют претензий к обвиняемому и просят прекратить уголовное преследование.

По данным следствия, бизнесмен Сергей Бейм 31 июля в Сакском районе Крыма на принадлежащем ему внедорожнике Lexus объезжал затор по обочине и врезался в автомобиль, в котором находились несколько человек. В результате аварии 67-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, а 11-летний ребенок госпитализирован.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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