Старейший театр Крыма планируют отремонтировать за 2,5 млрд рублей

Масштабную реконструкцию планируют провести в историческом здании Крымского академического русского драматического театра им. Горького в Симферополе. Работы не потребуют закрытия театра для зрителей, они обойдутся в 2,5 млрд рублей.

Об этом рассказал директор театра Андрей Антонович, передает корреспондент 3652.ru.

«Попадает под реставрацию вся историческая часть: литера А, А1 и литера Б. Это старые здания, которые выходят на улицу Горького и Пушкина. Будут проведены реставрационные работы снаружи, внутри. Будет произведена замена полностью всех коммуникаций, системы отопления, вентиляции, установлено новое видеонаблюдение. Здание будет более адаптировано для маломобильных групп населения», – рассказал Антонович.

Кроме того, в ходе ремонта переоснаснят по последнему слову техники и с учетом всех современных норм основную, малую и камерную сцены. Будут также оборудованы дополнительные технические помещения. «Сделана полностью проектно-сметная документация, проведены изыскательские работы. Пакет документов, чтобы отправить театр на реконструкцию, уже имеется. Он передан во все соответствующие инстанции. Мы ждем решения о включении этого в федеральную целевую программу, – добавил директор театра. – Ориентировочно было 2,5 млрд рублей. Это по ценам 2020 года».

Предполагается, что реконструкция вернет Крымскому академическому русскому драмтеатру исторический главный вход в здание. «Заслуга Владимира Владимировича (художественный руководитель театра Владимир Магар), мы настаивали на открытии исторического входа. Не так, как сейчас через кассу мы заходим, а есть центральный вход с улицы Пушкина. Предполагается после реставрации, что это будет основной вход. Там будет фойе театральное, современный гардероб», – отметил Антонович.

В руководстве театра подчеркнули, что ремонтные работы не станут причиной полного его закрытия. Спектакли будут продолжать демонстрировать зрителям на двух площадках: Новой сцене и Амфитеатре, который тоже обещают отремонтировать.

СПРАВКА: Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького — старейший театр юга России. Он основан в 1821 году. Исторические данные свидетельствуют о том, что его основал московский купец Волков, живший в Симферополе некоторое время по совету врачей. Завзятый театрал, он решил создать театр и в Крыму. Свой выбор остановил на длинном каменном сарае при доме Дворянского собрания. С разрешения дворянства Волков приспособил его для театральных представлений. Несмотря на скромный внешний вид, театр вскоре стал одним из центров культурной жизни города. Здание первого крымского театра до наших дней не сохранилось. Основное здание современного театра построено в 1911 году по проекту архитектора Бекетова. Оно возведено в стиле неоклассицизма с элементами стиля модерн. Здание театра является объектом культурного наследия народов России регионального значения и охраняется государством.В этом году театр отмечает 200 лет с момента основания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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