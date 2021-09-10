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Ростуризм без объяснения причин прекратил программу кешбэка
фото © Новости Крыма
Федеральное агентство по туризму досрочно прекратило программу туристического кешбэка: акция завершилась сегодня в 01:00 по московскому времени.
Ранее Ростуризм продлил возможность приобретать туры по стране с возвратом части потраченных на поездку денег до 14 сентября, но внезапно, без объяснения причин, изменил решение. однако на этой неделе снова изменил свое решение. По мнению наблюдателей, у агентства закончились выделенные правительством деньги на программу, пишет TourDom.
Досрочное завершение вызвало недовольство представителей туротрасли, которые оказались в неловком положении: часть их клиентов осталась без обещанного кешбэка.
В Ростуризме уточнили, что в текущем году в акции приняли участие 1,6 млн россиян: они потратили на турпакеты и размещение в гостиницах 34 млрд рублей. Общая сумма возвратах в рамках кешбэка составит 6,7 млрд рублей.
Наиболее часто в рамках программы кешбэка приобретали туры в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым.
Кроме того, популярностью пользовались оздоровительные программы Алтая и Тюмени, культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.
Программу планируют повторить в 2020 году – на сезон с 15 января по 30 апреля. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключает, что цены на отели в связи с программой вырастут.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Новый день
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