Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 23, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 75 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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