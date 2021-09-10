Под Симферополем обещают построить «первый в Крыму частный индустриальный парк»

Первый в Республике Крым индустриальный парк, построенный за счет частных инвестиций, появится в Симферопольском районе на Московском шоссе.

Об этом рассказал представитель инвестора Михаил Смолянов.

«Первый частный индустриальный парк нацелен на создание рабочих мест на производственных площадках инвесторами с материка, которые по каким-либо причинам боятся или не хотят вкладываться сегодня в регион, находящийся под санкциями, – рассказал Смолянов. – Мы подготовили предварительный проект для рассмотрения Советом министров Крыма и подписания в дальнейшем инвестиционного соглашения по его реализации».

По словам инвестора, проект рассчитан именно на материковых предпринимателей, которые не могут самостоятельно «зайти» в Крым или не хотят проходить все этапы согласований и строительства производственных помещений.

Смолянов уточнил, что участок площадью более 8 гектаров уже имеется. Сама производственная площадка в соответствии с нормативами займет не менее 60% от общей территории. На данный момент основная проблема состоит в прокладке коммуникаций на новую площадку.

«Понятно, что у нас в регионе сегодня достаточно сложно решаются эти вопросы. На сегодня мы практически обеспечены электричеством, подписаны все договоры и ведутся работы по подключению с ГУП «Крымэнерго». Гораздо сложнее обстоят дела с ГУП «Крымгазсети» (поставщик природного газа), потому что в близкой доступности сетей нет, их придется вести несколько километров, это достаточно далеко и затратно. Канализация запланирована, ее тоже нужно вести, но эти вопросы решаемы намного проще, в отличие от газа, – рассказал Михаил Смолянов. – Поблизости есть и железнодорожная ветка, мы сегодня готовим проект ее подведения к площадке».

Он сообщил, что приоритетными направлениями деятельности в парке будут транспортная инфраструктура и производство изделий из металла, а также кондитерская промышленность.

«Уже есть заказчики, имеющие опыт работы в индустриальных парках и готовые работать с нами в Крыму. В парке мы готовы предоставить более 350 рабочих мест, это достаточно весомый показатель для экономики Крыма», – отметил инвестор.

Площадка будущего индустриального парка находится на трассе Симферополь – Джанкой в 5 км от столицы Крыма и примерно в 1 км от развязки с трассой «Таврида».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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