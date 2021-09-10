Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока

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Строительство восьмого участка трассы «Таврида» в Севастополе идет с опережением графика. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Дептранс города планирует ввести в эксплуатацию раньше срока именно Ялтинское кольцо. Сейчас на объекте работы ведутся круглосуточно, сообщает НТС.

«У нас контрактные сроки планируются на 2023 год. Вот, максимально ускорим. Сейчас сказать, когда именно, я не могу, но мы предпринимаем все усилия для того, чтобы сократить максимально сроки. Это оптимизация технологических процессов, это всевозможная помощь в решении вопросов с сетевыми организациями, ускорение на уровне административного ресурса», – говорит Анатолий Грищук.

По проекту 8-го участка трассы «Таврида» на месте прежнего Ялтинского кольца должна появиться двухуровневая транспортная развязка с элементами кольцевого пересечения. Строители возведут и два путепровода тоннельного типа с организованными съездами в сторону Сапун-горы и Ялты.

Параллельно с работами по строительству двухуровневой развязки с двумя тоннельными путепроводами на месте существующего Ялтинского кольца прошло обустройство объездных дорог – севастопольского «трилистника».

Комментируя ход строительства, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин во время своего посещения Севастополя заявлял, что подрядная организация готова дополнительно увеличить скорость и объем работ, а власти, со своей стороны, его поддержат и не пожалеют денег на важную стройку.

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