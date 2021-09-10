Власть
На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники
По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.
По его информации, колонна состояла из 30 бронетранспортеров и 30 военных грузовиков. На некоторых БТР были установлены флаги с эмблемой морской пехоты Черноморского флота России.
Россия проводит регулярные военные учения в Крыму и местные жители постоянно фиксируют передвижение военной техники по крымским трассам.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом. На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.
Стало известно сколько крымчан добровольно пошли служить в российскую армию. Более 500 жителей Республики Крым и Севастополя поступили на службу по контракту в Вооруженные силы России с начала текущего года.
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади. Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.
Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения. На полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения с участием более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.
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