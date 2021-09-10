На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники

По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.

По его информации, колонна состояла из 30 бронетранспортеров и 30 военных грузовиков. На некоторых БТР были установлены флаги с эмблемой морской пехоты Черноморского флота России.

Россия проводит регулярные военные учения в Крыму и местные жители постоянно фиксируют передвижение военной техники по крымским трассам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Стало известно сколько крымчан добровольно пошли служить в российскую армию. Более 500 жителей Республики Крым и Севастополя поступили на службу по контракту в Вооруженные силы России с начала текущего года.

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