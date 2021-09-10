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Власть

На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники

16:04 пятница, 10 сентября 2021

По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.

По его информации, колонна состояла из 30 бронетранспортеров и 30 военных грузовиков. На некоторых БТР были установлены флаги с эмблемой морской пехоты Черноморского флота России.

Россия проводит регулярные военные учения в Крыму и местные жители постоянно фиксируют передвижение военной техники по крымским трассам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом. На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Стало известно сколько крымчан добровольно пошли служить в российскую армию. Более 500 жителей Республики Крым и Севастополя поступили на службу по контракту в Вооруженные силы России с начала текущего года.

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади. Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения. На полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения с участием более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.

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