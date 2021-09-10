Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +23
море +23

Власть

Муниципальные парковки в Ялте стали платными

14:51 пятница, 10 сентября 2021
Ялта
Муниципальные парковки в Ялте стали платными

фото © Мэрия Ялты

Первые платные муниципальные парковки начали работу в Ялте.

Как напомнила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко, вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было одним из первых ее обещаний после вступления в должность.

«Старт дан. От парковщиков и паркоматов ушли. Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты – проверяется автоматически», – сообщила градоначальница.

При этом Павленко уточнила, что парковка до 15 минут – бесплатная, а в остальных случаях возможны несколько способов оплаты. «Вся информация имеется на информационных стендах, которые сейчас устанавливаются на парковках», – пояснила она и подчеркнула, что тех, кто не произвел оплату, ждет штраф.

Глава администрации добавила, что параллельно составляется реестр тех, кто сможет пользоваться услугой бесплатно. «В их числе – многодетные семьи, инвалиды первой, второй групп», – отметила Павленко. Она добавила, что полный список льготных категорий можно найти на сайте yaltaparking.ru. Там же, по ее словам, есть информация о том, как получить льготу.

Павленко также проинформировала, что систему уже протестировали ее заместитель Сергей Стрельбицкий и начальник департамента экономического развития администрации Эдуард Онацкий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На подъезде к Крымскому мосту закрыли участок трассы. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края приступили к ликвидации последствий обильных осадков, обрушившихся на Кубань.

Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе. Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку сведений из средств массовой информации о том, что ребенка-инвалида со специальным креслом не пустили на борт самолета.

Яркая подсветка Крымского моста продолжает слепить водителей. О проблеме стало известно еще в мае, но никаких мер предпринято так и не было.

Новый автобусный маршрут появился в Симферополе. Новый автобусный маршрут запустили в Симферополе.

Культура
В Ялте сорвалась постановка спектакля МХАТа

В Ялте сорвалась постановка спектакля МХАТа

Московский художественный академический театр имени Горького во время гастролей в Крыму не смог «по техническим причинам» поставить на сцене Ялтинского театра имени Чехова спектакль.

Власть
Крупная авария оставила без воды курортный Судак

Крупная авария оставила без воды курортный Судак

Авария на магистральном водопроводе привела к массовому ограничению водоснабжения в Судаке.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Власти заявили, что три четверти жителей Крыма довольный своей жизнью

Власти заявили, что три четверти жителей Крыма довольный своей жизнью

77% (три четверти) жителей Республики Крым в целом довольны своей жизнью.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации