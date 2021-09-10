Муниципальные парковки в Ялте стали платными

фото © Мэрия Ялты

Первые платные муниципальные парковки начали работу в Ялте.

Как напомнила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко, вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было одним из первых ее обещаний после вступления в должность.

«Старт дан. От парковщиков и паркоматов ушли. Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты – проверяется автоматически», – сообщила градоначальница.

При этом Павленко уточнила, что парковка до 15 минут – бесплатная, а в остальных случаях возможны несколько способов оплаты. «Вся информация имеется на информационных стендах, которые сейчас устанавливаются на парковках», – пояснила она и подчеркнула, что тех, кто не произвел оплату, ждет штраф.

Глава администрации добавила, что параллельно составляется реестр тех, кто сможет пользоваться услугой бесплатно. «В их числе – многодетные семьи, инвалиды первой, второй групп», – отметила Павленко. Она добавила, что полный список льготных категорий можно найти на сайте yaltaparking.ru. Там же, по ее словам, есть информация о том, как получить льготу.

Павленко также проинформировала, что систему уже протестировали ее заместитель Сергей Стрельбицкий и начальник департамента экономического развития администрации Эдуард Онацкий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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