Крымский мост обвинили в нашествии медуз

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Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.

Об этом он заявил на недавнем совещании, передает УНИАН.

Медуз этим летом в море было столько, что они буквально отпугнули отдыхающих. Нашествие морских животных украинский чиновник объяснил двумя факторами.

Во-первых, построенный через Керченский пролив мост «нарушил природный ландшафт Черного моря». Во-вторых, россияне разобрали на полив всю воду в реках, впадающих в Азовское море.

Действительно, туристы и на крымском побережье делились фотографиями «супа из медуз» и даже пытались выловить и закопать животных в песок.

Однако, по мнению ведущего научного сотрудника отдела физиологии животных и биохимии ИнБЮМ РАН Бориса Аннинского, обвинять в распространении медуз Крымский мост абсурдно.

«С уменьшением стока рек, впадающих в Азовское море, увеличивается его соленость. Если бы мост загородил пролив, то Азовское море должно было больше распресниться, поскольку поступало бы меньше соленой воды из Черного моря, а этого не происходит», — отметил собеседник.

Эксперт добавил, что на распространение медуз повлияла повышенная температура морской воды, которая установилась из-за жаркой погоды в июле — августе.

Аннинский напомнил, что в 1980-е годы побережье Азовского моря испытывало похожее нашествие желеобразных.

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