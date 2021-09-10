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Крымских предпринимателей обещают засыпать микрозаймами
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Предприниматели Крыма смогут получить в текущем году около 1 млрд рублей микрокредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, передает пресс-служба министерства экономического развития Республики Крым.
«Все меры поддержки, разработанные органами власти республики, оказывают положительное влияние на сохранение и развитие бизнеса в Крыму. В нынешнем году Фондом микрофинансирования предпринимательства запланировано предоставить микрозаймы на сумму не менее 1 млрд рублей, Крымским гарантийным фондом – поручительств на сумму не менее 2 млрд рублей», – сообщила Кивико.
По словам вице-премьера, с начала года Фондом микрофинансирования в рамках 17-ти специальных программ кредитования уже выдано 392 микрозайма на сумму 839,2 млн руб по ставкам не более 3%, 3,5% и 4,25%.
Крымским гарантийным фондом поддержки в текущем году предоставлено 97 поручительств на 594 млн руб, что позволило привлечь 1 448,1 млн рублей кредитных средств.
Кивико отметила, что активную информационно-консультационную и образовательную работу проводит Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, специалистами которого в текущем году предоставлено 19,6 тыс консультаций, проведено 216 мероприятий, обучено 1 857 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Региональной лизинговой компанией Республики Крым заключено 64 договора лизинга на сумму 644,9 млн руб, профинансировано средствами компании 391,4 млн руб.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Крым реализуется три региональных проекта: создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; акселерация субъектов малого среднего предпринимательства; создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами.
Для поддержки предпринимателей в Крыму работают Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Южный региональный центр поддержки экспорта, Корпорация развития Крыма. На базе Фонда поддержки предпринимательства республики открыт Дом предпринимателя, где начинающим представителям бизнес-сообщества помогают открыть свое дело, получить бесплатную юридическую, бухгалтерскую и рекламную помощь.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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