Крупная авария оставила без воды курортный Судак

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Авария на магистральном водопроводе привела к массовому ограничению водоснабжения в Судаке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ РК «Вода Крыма». По информации предприятия, воды не будет в течение всего дня.

«В связи с производством работ по устранению аварии на магистральном водоводе Ду1000мм возможны перебои, а также полное ограничение водоснабжения по городу Судак. Предприятием осуществляется подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом», - рассказали на предприятии.

Так, автоцистерны будут размещены на улицах Октябрьская, Приморская, Чехова, Кутузова, Восточное шоссе, Гагарина, Бирюзова, Ленина, Спендиарова и других.

Всего в городе, по информации Судакского филиала «Воды Крыма», будет курсировать порядка 20 машин с питьевой водой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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