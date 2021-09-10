Какой сегодня праздник 10 сентября

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Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Современные ритмы жизни и работы, а также, по-видимому, многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление — преступление против своей жизни. По статистике, в среднем, половина случаев насильственной смерти в мире приходится на самоубийства.

Поэтому Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.

День памяти преподобного Моисея Мурина

Моисей Мурин жил в IV в. в Египте. Называется мурином (черным), потому что был эфиоплянином. В молодости господин выгнал его из дома, и он, не захотев добывать себе пропитание трудом, вступил в шайку разбойников и за свою смелость сделался их предводителем.

Моисей долго злодействовал и наводил ужас на всю окрестную страну. Наконец, сознав и почувствовав, как он грешен перед Богом и людьми, бросил разбойничество и со слезами сокрушения явился в иноческую обитель, прося принять его в число братии. Братия не доверяла Моисею, но он не отходил от монастырских ворот, не переставая просить и плакать.

Наконец, поверили раскаянию Моисея, и он был принят в монастырь. Ему было в это время около 30 лет. Моисей вел жизнь весьма строгую: питался только хлебом и водой, целые ночи проводил в молитве, проливал слезы о прежней своей жизни и со смирением исполнял все, что приказывали ему.

Анна и Савва Скирдники

Народный праздник «Анна и Савва Скирдники» отмечается 10 сентября (по старому стилю - 28 августа). Православной церковью в этот день чтится память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. Другие названия праздника: «Анна Скирдница», «Скирдник», «Савва», «Моисей Мурин». В эту пору крестьяне складывали хлеб в одонья, кладушки, скирды, спешили убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

Также сегодня, 10 сентября, отмечают такие праздники:

- Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского

- День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

- День разноцветных букетов

- День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) в США

- День детей в Гондурасе

- Национальный день в Белизе

- День учителя в Китае

- День обмена идеями (National Swap Ideas Day) в США

- Национальный день Гибралтара

- День наследия американских индейцев в Гайане

Сегодня именины празднуют: Григорий, Игнатий, Павел, Ефим, Федор, Феофил, Вениамин, Макар, Феодосий, Афанасий, Тит, Лукьян, Инесса, Паисий, Захар, Аммоний, Сильван, Иосиф, Ипатий, Моисей, Пафнутий, Карл, Памва, Мартирий, Иларион, Арсений, Лаврентий, Агафон, Леонтий, Денис, Зенон, Анна, Панкрат, Пимен, Софрон, Нестор, Касьян, Иов, Геронтий, Анатолий, Лонгин (Логин), Меркурий, Иулитта, Пиор, Демид (Диомид), Дамас, Езекия, Квинтилиан, Мардарий, Руф (Руфь), Савва (Савватий), Сисой, Сусанна (Шушаника).

Что происходило 10 сентября в прошлые годы

1172 - в Египте провозглашено создание Аббасидского халифата.

1588 - успешно завершена третья кругосветная экспедиция, данный подвиг совершил английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш.

1855 - французы, англичане и сардинцы заняли Севастополь в ходе Крымской войны.

1919 - подведены итоги Первой мировой войны: между Австро-Венгрией и Антантой заключен Сен-Жерменский договор.

1939 - Канада объявила войну нацисткой Германии.

1941 - окончилось Смоленское сражение (в итоге немцы таки заняли Смоленск, но их план молниеносной войны «Барбаросса» оказался под угрозой срыва, а советские войска выиграли время для постройки оборонительных сооружений вокруг Москвы).

1988 - немецкая теннисистка Штеффи Граф стала второй теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем (4 крупных ежегодных международных соревнований).

1993 - культовый сериал «Секретные материалы» впервые вышел на телеканале «Fox Television».

1998 - потерпел неудачу пуск ракеты-носителя «Зенит-2» с 12 американскими спутниками: ракета упала в безлюдном месте в Хакасии.

2008 - ЦЕРН (Европейский совет по ядерным исследованиям) провел пробный запуск всех участков БАК (Большой адронный коллайдерускоритель заряженных частиц).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 сентября. Какие праздники будут завтра?

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