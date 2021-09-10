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Власть

К Новому году в Ялте появится новый модульный спортзал

14:05 пятница, 10 сентября 2021
Ялта

В Ялте по адресу: улица Калинникова, 12 к концу текущего года построят модульный спортивный зал для занятий художественной гимнастикой.

Об этом сообщила начальник управления спорта и физической культуры администрации Ялты Евгения Пономарева

«Деньги были выделены 25 июля в размере 45 миллионов рублей. Средства доведены до МБУ «Спортивная школа», затем была проведена процедура торгов. Их выиграла организация, которая отлично себя зарекомендовала. Они уже устанавливали модульный спортивный зал в Алупке», — рассказала Евгения Пономарева.

Площадь спортивного зала составит 470 квадратных метров. Уже с Нового года планируется дополнительный набор воспитанников спортивной школы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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