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Происшествия

Двое мужчин незаконно взимали по 200 рублей за парковку у Ласточкиного гнезда

18:23 пятница, 10 сентября 2021
Ялта

Полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно взимали с граждан плату за пользование парковочными местами рядом с ялтинским дворцом-замком Ласточкино гнездо.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Во время допроса злоумышленники рассказали (полицейским), что не имеют разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности. При этом, осознавая противоправность своих деяний, они представлялись водителям сотрудниками платной парковки и брали деньги за использование стоянки. Тарифы молодые люди установили самостоятельно, если автолюбитель не нуждается в квитанции, парковочное место стоит 200 руб, с квитанцией – 300 руб», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейские изъяли у правонарушителей 2000 руб, заработанных незаконно. Мужчины сознались в содеянном и рассказали, что по собственной инициативе взимали денежные средства с граждан за помощь при парковке, и квитанцию о проведении оплаты они выдавать не собирались, поскольку не имеют никаких соответствующих документов.

В отношении злоумышленников полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. Им грозит наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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