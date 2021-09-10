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Дом для репатриантов в Феодосии пообещали достроить нескоро

На завершение строительства 72-квартирного дома в поселке Приморский (городской округ Феодосия) выделено 203 миллиона 958 тыс. рублей.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройЮг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 72-х квартирного жилого дома пос. Приморский г. Феодосия», — сказано в документе.

Строительство должно быть завершено до 30 апреля 2024 года.

Дом для репатриантов начали строить в Приморском еще четыре года назад, но в 2019 году работы были приостановлены из-за ненадлежащей организации работ генеральным подрядчиком.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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