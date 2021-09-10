Дом для репатриантов в Феодосии пообещали достроить нескоро

На завершение строительства 72-квартирного дома в поселке Приморский (городской округ Феодосия) выделено 203 миллиона 958 тыс. рублей.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройЮг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 72-х квартирного жилого дома пос. Приморский г. Феодосия», — сказано в документе.

Строительство должно быть завершено до 30 апреля 2024 года.

Дом для репатриантов начали строить в Приморском еще четыре года назад, но в 2019 году работы были приостановлены из-за ненадлежащей организации работ генеральным подрядчиком.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России не хотят признавать караимов коренным народом Крыма. В Крыму заявляют, что говорить о признании крымских караимов и крымчаков коренными малочисленными народами России пока рано.

В Крыму суд заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии. Верховный суд Республики Крым приговорил главу запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зеленский предложит Раде закрепить за крымскими татарами статус коренного народа Украины. Президент Украины Владимир Зеленский хочет закрепить статус крымских татар в качестве коренного народа в Украине.

Аксенов назначил нового главу Госкомнаца Крыма. Председателем госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма назначен Айдер Типпа.