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Дом для репатриантов в Феодосии пообещали достроить нескоро
На завершение строительства 72-квартирного дома в поселке Приморский (городской округ Феодосия) выделено 203 миллиона 958 тыс. рублей.
Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройЮг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 72-х квартирного жилого дома пос. Приморский г. Феодосия», — сказано в документе.
Строительство должно быть завершено до 30 апреля 2024 года.
Дом для репатриантов начали строить в Приморском еще четыре года назад, но в 2019 году работы были приостановлены из-за ненадлежащей организации работ генеральным подрядчиком.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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