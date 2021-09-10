Власть
Для «Крымэнерго» выделяют кредит на два миллиарда рублей
Предприятие «Крымэнерго» получит 2 миллиарда рублей кредита. Соответствующее распоряжение размещено на сайте крымского Совмина.
«Согласовать осуществление ГУП РК «Крымэнерго» заимствования в форме возобновляемой кредитной линии. Максимальный размер единовременной задолженности 2 млрд рублей», – сказано в документе.
В распоряжении указано, что средства будут выделены по договору АО «Акционерный банк» Россия».
«Цели и направление использования заемных средств – пополнение оборотных средств предприятия; оплата за электроэнергию, выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и обязательных платежей в бюджет, оплата товаров, работ, услуг», – говорится в документе.
Кредит выдается до конца 2023 года под 9,5 процента годовых.
В марте 2019 года сообщалось, что объекты «Крымэнерго» перешли из собственности Крыма в российскую федеральную собственность.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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