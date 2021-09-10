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Власть

Аксенов рассказал о своих ошибках

08:12 пятница, 10 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов перечислил ошибки, которые он, по его мнению, совершил, находясь на своей должности.

«Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку. Но все что не делается, все к лучшему. Без этого опыта не было бы другого. В первый год работы, до этого я никогда не работал в госорганах, соответственно все принимал за чистую монету», — сказал Аксенов.

Чиновник отметил, что перед его командой поставлена задача превратить Крым в регион-донор, в котором комфортно и качественно жить.

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