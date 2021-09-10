Санкции
Развитие сюжета: Российский офицер и жительница Крыма: президент Зеленский ввел в действие новые санкции ● Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева ● Российские компании отказываются работать с севастопольцами ● Зеленский ввел санкции против организаций, связанных с Крымом ● Продление экономических санкций ЕС из-за Крыма ожидается 12 июля
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
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Китайский производитель приравнял Крым к Северной Корее.
Компания Xiaomi блокирует использование смартфоны собственного производства в некоторых частях мира.
Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма.
Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. После нескольких дней использования нового смартфона пользователь видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории.
Ранее китайская компания хоть и запрещала продажу в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных экземпляров, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.
Пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода блокировки на смартфоне Xiaomi: для этого трубку нужно перепрошить на неофициальный кастом.
Обычно Xiaomi не препятствует работе смартфонов, ввезенных в разные страны нелегальными или полулегальными способами. Например, человек может заказать дешевую китайскую версию смартфона и спокойно пользоваться ей в Европе — лишь бы частоты совпадали и пользователя все устраивало по части ПО. Изредка компания блокировала устройства, использующиеся в одном регионе, но предназначавшиеся для другого, однако то были едва ли не единичные случаи — до нынешнего момента.
Интересно, что в пользовательском соглашении Xiaomi четко прописано, что пользователь не может перепродавать устройства в другую страну, если это запрещено законом. То есть тут как раз идет речь о сером импорте. Но в то же время в правилах ничего нет о блокировке.
В тексте использованы материалы: РИА Новости
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