Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью

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Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью.

Об этом свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Респондентам задавали вопрос: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны своей жизнью?» В Симферополе и Севастополе доля довольных жизнью людей составила по 81%.

В целом лидерами по числу довольных жизнью россиян стали Санкт-Петербург (85%), Мурманск (84%), Москва (83%), Петрозаводск (83%) и Калуга (82%).

Наименьшая доля удовлетворенных жизнью горожан отмечена в Якутске (67%), Чите (68%), Владивостоке (68%), Хабаровске (68%) и Улан-Удэ (69%).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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