Власть
Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью
фото © Новости Крыма
Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью.
Об этом свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Респондентам задавали вопрос: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны своей жизнью?» В Симферополе и Севастополе доля довольных жизнью людей составила по 81%.
В целом лидерами по числу довольных жизнью россиян стали Санкт-Петербург (85%), Мурманск (84%), Москва (83%), Петрозаводск (83%) и Калуга (82%).
Наименьшая доля удовлетворенных жизнью горожан отмечена в Якутске (67%), Чите (68%), Владивостоке (68%), Хабаровске (68%) и Улан-Удэ (69%).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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