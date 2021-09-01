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Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью

10:32 среда, 1 сентября 2021
Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью

фото © Новости Крыма

Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью.

Об этом свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Респондентам задавали вопрос: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны своей жизнью?» В Симферополе и Севастополе доля довольных жизнью людей составила по 81%.

В целом лидерами по числу довольных жизнью россиян стали Санкт-Петербург (85%), Мурманск (84%), Москва (83%), Петрозаводск (83%) и Калуга (82%).

Наименьшая доля удовлетворенных жизнью горожан отмечена в Якутске (67%), Чите (68%), Владивостоке (68%), Хабаровске (68%) и Улан-Удэ (69%).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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