Заповедники Крыму посетили почти 59 тысяч туристов

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Количество посещений основных туристических маршрутов в заповедниках Крыма значительно выросло в сравнении с прошлогодними показателями.

Об этом сообщила начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Татьяна Жигалова.

«С начала года заповедники посетили 58,7 тысяч человек, – сообщила она. – Ялтинский горно-лесной заповедник (Боткинскую и Штангеевскую тропы, маршрут к Зубцам Ай-Петри, Таракташскую тропу) только с мая по август посетили 27,4 тыс человек. А в прошлом году это было 19,6 тыс человек. Казантипский заповедник принял почти 8,7 тыс человек, а в 2020 году – чуть более 5 тыс. Опукский заковедник – 22,6 тыс человек в этом году, а в 2020 году было 14,8 тыс человек».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что турпоток в Крым за семь месяцев текущего года на четверть превысил показатели доковидного 2019 года – он составил 5 миллионов 67 тысяч туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане протестуют против закрытия лесов полуострова. Ограничения на посещение заповедных территорий в Крыму сильно возмущают местных жителей и туристов, которые массово жалуются на это в органы власти всех уровней.

В Крыму пообещали до конца года высадить 278,7 га лесов. В 2021 году планируют высадить леса на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств.

Крымчан по-прежнему не пускают в лес. Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов и въезда в них транспорта, это связано с обеспечением пожарной безопасности.

В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности. В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.