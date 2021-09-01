Власть
Встреча Зеленского и Путина может состояться в Крыму
фото © president.gov.ua
Подготовка встречи ведется на самом высоком уровне. Дата проведения пока неизвестна. Не исключено, что президенты встретятся в Крыму.
Подготовка встречи украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина идет на самом высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Украины и министра экономики Алексея Любченко.
Отвечая на вопрос, на каком уровне ведется подготовка к контактам, Любченко сказал, что на самом высоком.
Любченко не ответил, в какой стране может произойти встреча глав государств. Журналисты назвали место встречи Москву, на что первый вице-премьер отрицательно покачал головой.
Без ответа остался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующее уточнение о месте встречи Любченко назвал Крым, отмечает издание.
Напомним, президент Украины находится с визитом в Вашингтоне. В среду, 1 сентября, он должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что ждет встречи с нетерпением.
В тексте использованы материалы: РИА Новости
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