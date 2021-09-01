Встреча Зеленского и Путина может состояться в Крыму

фото © president.gov.ua

Подготовка встречи ведется на самом высоком уровне. Дата проведения пока неизвестна. Не исключено, что президенты встретятся в Крыму.

Подготовка встречи украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина идет на самом высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Украины и министра экономики Алексея Любченко.

Отвечая на вопрос, на каком уровне ведется подготовка к контактам, Любченко сказал, что на самом высоком.

Любченко не ответил, в какой стране может произойти встреча глав государств. Журналисты назвали место встречи Москву, на что первый вице-премьер отрицательно покачал головой.

Без ответа остался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующее уточнение о месте встречи Любченко назвал Крым, отмечает издание.

Напомним, президент Украины находится с визитом в Вашингтоне. В среду, 1 сентября, он должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что ждет встречи с нетерпением.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший директор МУП «Экоград» стал новым заместителем главы администрации Симферополя. Сергей Чернов, который два года руководил муниципальным унитарным предприятием «Экоград», сегодня назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя.

Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым». Российский рэпер Алишер Усманов, известный как Моргенштерн, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

На переписи населения в Симферополе заработают таксисты. Администрация Симферополя провела тенедер, объектом которого является закупка услуг такси.

Зюганов призвал власти Крыма не наносить ущерб людям. Российский коммунист Геннадий Зюганов заявил, что нельзя допустить реализации инфраструктурного проекта по строительству трассы в селе Заречное Симферопольского района Республики Крым, который не отвечает интересам местных жителей.