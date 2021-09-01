Власть
В Симферопольском районе появился новый автобусный маршрут
По многочисленным просьбам жителей организован пригородный автобусный маршрут «а/с Западная- село Лекарственное».
Маршрут обслуживает предприятие «Крымтроллейбус», сообщает пресс-служба минтранса Республики.
«Автобусы рассчитаны на 59 пассажиров, оборудованы системой навигации, что позволяет узнать их местоположение онлайн, оснащены системой АСОП, кондиционерами, отвечают требованиям безопасности и доступности для маломобильной группы населения. Сейчас продолжается исследование пассажиропотока, при необходимости расписание будет корректироваться», — отметил заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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