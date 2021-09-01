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Власть

В Симферопольском районе появился новый автобусный маршрут

По многочисленным просьбам жителей организован пригородный автобусный маршрут «а/с Западная- село Лекарственное».

Маршрут обслуживает предприятие «Крымтроллейбус», сообщает пресс-служба минтранса Республики.

«Автобусы рассчитаны на 59 пассажиров, оборудованы системой навигации, что позволяет узнать их местоположение онлайн, оснащены системой АСОП, кондиционерами, отвечают требованиям безопасности и доступности для маломобильной группы населения. Сейчас продолжается исследование пассажиропотока, при необходимости расписание будет корректироваться», — отметил заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспорта. В Симферополе на улице Киевской в районе рынка «Привоз» появился новый знак направления движения по полосам.

Для посетителей Воронцовского дворца предложили обустроить большую парковку. Обустроить парковку в Алупке планируется на пустыре у Храма Архангела Михаила.

В Ялте запускают колл-центр по вопросам платных парковок. C 8:00 7 сентября в Ялте начнут работу платные муниципальные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

К следующему лету в Крыму обещают создать сеть зарядок для электромобилей. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

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