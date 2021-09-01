В Симферополе устроят площадки для граффити

В Симферополе создадут площадки для граффити, где смогут самовыражаться молодые уличные художники.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя по итогам рабочего выезда по городу мэра города Валентина Демидова.

«Понимаю, что для молодежи очень важно самовыражение, но оно точно не должно происходить в виде надписей на фасадах домов, уличной мебели, элементах благоустройства. По моему поручению прорабатывается возможность выделения специальных площадок, где настоящие уличные художники смогут проявлять себя», –цитирует пресс-служба Демидова.

Во время выезда глава администрации также поручил переформатировать работу предприятий, отвечающих за санитарное содержание города, и, если потребуется, увеличить число сотрудников и техники.

Кроме того, столичных бизнесменов будут строже контролировать на предмет выполнения правил благоустройства.

«Не все владельцы торговых объектов своевременно убирают мусорные контейнеры и территорию вокруг магазинов. Урны не везде очищены. Будем жестко контролировать выполнение правил благоустройства, такую задачу поставил департаменту административно-технического контроля. Также поручил отработать с министерством ЖКХ и региональным оператором вопрос заключения договоров на вывоз мусора», - заявил Демидов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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