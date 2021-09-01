Курорт
Туристка рассказала правду о крымских Мальдивах
фото © zen.yandex.ru/media/puteshestvuem_vmeste
Насмотревшись красивых фотографий, путешественники решили проверить, насколько в реальности прекрасны крымские Мальдивы.
Своими впечатлениями они поделились в блоге «Путешествуем всей семьей» на платформе «Яндекс.Дзен».
«Чистое море, вода бирюзового цвета, мягкий белый песок. Хотя есть и галечные пляжи. Оленевка получила название «крымские Мальдивы», и это правда. Несомненно, есть сходство», — считает блогер.
Благодаря красивым видам можно сделать запоминающиеся фотографии. Кроме того, широкая береговая линия крымских Мальдив позволяет всем разместиться с комфортом. Чего не скажешь про пляжи в Ялте или Анапе, где отдыхающие лежат вплотную, отмечает путешественница.
Также здесь можно поставить палатку и остаться на несколько дней.
«Насладиться природой, поплавать с маской и трубкой. Но продукты и все остальное надо взять с собой, на мысе магазинов нет», — предупреждает туристка.
Из минусов — то, что местные предприниматели взвинтили цены на жилье до уровня других популярных курортов Крыма. Номер в отеле обойдется в районе 5 тысяч рублей, аренда домика без удобств — от 500 рублей до 7 тысяч рублей, аренда трейлера — около 3 тысяч рублей за сутки.
Курорту также не хватает благ цивилизации: кафе, уличного освещения и нормальных дорог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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