Туристка рассказала правду о крымских Мальдивах

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Насмотревшись красивых фотографий, путешественники решили проверить, насколько в реальности прекрасны крымские Мальдивы.

Своими впечатлениями они поделились в блоге «Путешествуем всей семьей» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Чистое море, вода бирюзового цвета, мягкий белый песок. Хотя есть и галечные пляжи. Оленевка получила название «крымские Мальдивы», и это правда. Несомненно, есть сходство», — считает блогер.

Благодаря красивым видам можно сделать запоминающиеся фотографии. Кроме того, широкая береговая линия крымских Мальдив позволяет всем разместиться с комфортом. Чего не скажешь про пляжи в Ялте или Анапе, где отдыхающие лежат вплотную, отмечает путешественница.

Также здесь можно поставить палатку и остаться на несколько дней.

«Насладиться природой, поплавать с маской и трубкой. Но продукты и все остальное надо взять с собой, на мысе магазинов нет», — предупреждает туристка.

Из минусов — то, что местные предприниматели взвинтили цены на жилье до уровня других популярных курортов Крыма. Номер в отеле обойдется в районе 5 тысяч рублей, аренда домика без удобств — от 500 рублей до 7 тысяч рублей, аренда трейлера — около 3 тысяч рублей за сутки.

Курорту также не хватает благ цивилизации: кафе, уличного освещения и нормальных дорог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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