Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи

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Люди в социальной сети возмутились санитарным состоянием остановки общественного транспорта.

Пользователь Facebook Александр Москаленко сделал публикацию в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.», пожаловавшись на состояния остановки общественного транспорта, прикрепив к посту соответствующие фотографии в подтверждение своих слов.

«Девять часов утра 30 августа, центральная площадь Ялты, Спартак. Вонь от текущих потоков пива и мочи, рядом такие же «красивые» мусорные баки. Вторая часть остановки общественного транспорта, где проходят основные маршруты, вообще с единственной лавкой и отсутствием навеса - стойте в 30-градусную жару гости и жители города, так к вам с «любовью» относятся местные чиновники. Они на общественном транспорте не ездят, на вонючих остановках часами не ждут, например, маршрут 11 или 35», - написал Москаленко.

Его пост прокомментировала пользователь соцсети Галина Егорова, написав, что город и остановки вообще никто не моет.

Ранее крымский губернатор Сергей Аксенов заявил, что ситуация с санитарным состоянием крымских городов хромает на обе ноги. По его словам, траву в городах не косят, о чем мы не раз писали, состояние контейнерных площадок для мусора – «аховое». Аксенов подчеркнул, что начальников, которые просто наблюдают за проблемой, никто терпеть не будет. В связи с этим вместо бывшего руководителя госпредприятия «Крымэкоресурсы» Дениса Попко глава Крыма назначил в качество и.о. Александра Шимко.

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