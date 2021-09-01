Курортный сезон
Развитие сюжета: Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму ● Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг ● «Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму ● Туристы не понимают севастопольцев ● Отдых в Крыму неожиданно подешевел
Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи
фото © соцсети
Люди в социальной сети возмутились санитарным состоянием остановки общественного транспорта.
Пользователь Facebook Александр Москаленко сделал публикацию в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.», пожаловавшись на состояния остановки общественного транспорта, прикрепив к посту соответствующие фотографии в подтверждение своих слов.
«Девять часов утра 30 августа, центральная площадь Ялты, Спартак. Вонь от текущих потоков пива и мочи, рядом такие же «красивые» мусорные баки. Вторая часть остановки общественного транспорта, где проходят основные маршруты, вообще с единственной лавкой и отсутствием навеса - стойте в 30-градусную жару гости и жители города, так к вам с «любовью» относятся местные чиновники. Они на общественном транспорте не ездят, на вонючих остановках часами не ждут, например, маршрут 11 или 35», - написал Москаленко.
Его пост прокомментировала пользователь соцсети Галина Егорова, написав, что город и остановки вообще никто не моет.
Ранее крымский губернатор Сергей Аксенов заявил, что ситуация с санитарным состоянием крымских городов хромает на обе ноги. По его словам, траву в городах не косят, о чем мы не раз писали, состояние контейнерных площадок для мусора – «аховое». Аксенов подчеркнул, что начальников, которые просто наблюдают за проблемой, никто терпеть не будет. В связи с этим вместо бывшего руководителя госпредприятия «Крымэкоресурсы» Дениса Попко глава Крыма назначил в качество и.о. Александра Шимко.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из-за порыва водовода центр Керчи подтопило. Сегодня в Керчи на улице Пролетарской в районе Центрального рынка произошел серьезный порыв водовода, из-за чего улица оказалась подтоплена.
В Симферополе устанавливают камеры на контейнерных мусорных площадках. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
В центре Севастополя обнаружена очередная «бутафория». Лестницу у Матросского клуба, отремонтированную в рамках реконструкции Большой Морской в Севастополе, похоже, постигла та же участь, что и отделку стен у кинотеатра «Победа».
Погорельцам в Ялте пообещали начать платить компенсации. Дом на Кривошты, 10 в Ялте, который пережил июньский потоп, а теперь еще и пожар, сейчас отключен от газа и электроснабжения.
Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи фото
Люди в социальной сети возмутились санитарным состоянием остановки общественного транспорта.
Какой сегодня праздник 1 сентября фото
Сегодня, 1 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов
Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.
17 часов назад
В Крыму перекроют две популярные автотрассы фото
12 часов назад
В центре Севастополя обнаружена очередная «бутафория»фото
22 часа назад
В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспортафото
18 часов назад
Власти уведомили крымчан об угрозе комаров
22 часа назад
В Севастополе ждут новую волну коронавируса
В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.