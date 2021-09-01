Коронавирус в Крыму
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Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pixabay.com
За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 221 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4874 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 350 человек, выздоровевших за весь период – 60 885 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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